Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, у ЧВК "Вагнера" не хватает сил.

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Что происходит на Бахмутском направлении

Череватый рассказал, что "вагнеровцы" пытаются быть активными и проводят атаки на Бахмутском направлении. Но наблюдается тенденция, что "Вагнеру" не хватает сил.

"Вагнеровцы" уже постоянно подкрепляются подразделениями десантных войск России. Так что это для Пригожина характерны замена реальных и информационных успехов,

– отметил представитель Восточной группировки.

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