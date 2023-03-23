Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, у ПВК "Вагнера" не вистачає сил.
Зверніть увагу Росія у боротьбі за Бахмут не шкодує нічого: скоро ми скористаємося нагодою, – Сирський
Що відбувається на Бахмутському напрямку
Череватий розповів, що "вагнерівці" намагаються бути активними та проводять атаки на Бахмутському напрямку. Але спостерігається тенденція, що "Вагнеру" не вистачає сил.
"Вагнерівці" вже постійно підкріплюються підрозділами десантних військ Росії. Так що це для Пригожина характерні заміна реальних та інформаційних успіхів,
– зазначив речник Східного угрупування.
Запеклі бої у Бахмуті: що відомо
- Збройні Сили України продовжують мужньо обороняти Бахмут. Однак місто перебуває під постійними ворожими обстрілами.
- Журналісти AFP продемонстрували, як російські загарбники обстрілюють Бахмут. Ворог завдав цинічного удару та влучив снарядом у багатоповерхівку. Після цього на місці прильоту з’явився густий чорний дим.
- Зауважимо, що журналісти видання "Радіо Свобода" потрапили під російський обстріл. Це сталося на Бахмутському напрямку 22 березня.
- До речі, президент Володимир Зеленський 22 березня знову приїхав до військових, які перебувають на Бахмутському напрямку. Президент поспілкувався з військовослужбовцями.
- У британській розвідці заявили, що російський контрнаступ на Бахмут втрачає обмежений імпульс, якого він набув. Частково причиною цього стало те, що деякі підрозділи міноборони Росії передислокували на інші напрямки.