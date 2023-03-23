Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, у ПВК "Вагнера" не вистачає сил.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

Череватий розповів, що "вагнерівці" намагаються бути активними та проводять атаки на Бахмутському напрямку. Але спостерігається тенденція, що "Вагнеру" не вистачає сил.

"Вагнерівці" вже постійно підкріплюються підрозділами десантних військ Росії. Так що це для Пригожина характерні заміна реальних та інформаційних успіхів,

– зазначив речник Східного угрупування.

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