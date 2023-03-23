Кореспонденти потрапили під обстріл під час зйомки нового сюжету. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Важливо Перепрошую, треба вшиватися, – журналісти і волонтери потрапили під обстріл Росії на Херсонщині
Журналісти потрапили під обстріл біля Бахмута
Так, за кілька кілометрів від передової кореспонденти проєкту "Донбас. Реалії" знімали сюжет про роботу Збройних Сил України. У цей момент російські терористи розпочали обстріл з мінометів та "Градів". Тому журналістам довелося перечекати у бліндажі.
Журналіст Єгор Логінов розповів, що постраждала лише машина – один уламок пройшов через двері і застряг у журналі "Сухопутні війська ЗСУ" на сторінці із Залужним.
Можемо сказати, що наш головнокомандувач зупиняє навіть уламки,
– сказав кореспондент.
Журналісти потрапили під ворожий обстріл: дивіться відео
Чеські журналісти потрапили під російський обстріл біля Бахмута
Нещодавно журналісти чеського суспільного мовника разом з українськими журналістами потрапили під обстріл в районі Бахмута. Вони переконані, що цей обстріл був цілеспрямованим.
Вже після того, як журналісти почали рушати на своєму авто, обстріли з артилерії продовжились по тому місцю, де стояла машина. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Усі відбулися переляком.
Попередньо, обстріл був цілеспрямованим, адже перед цим літав дрон, і "прилітало" дуже близько.