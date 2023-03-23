Корреспонденты попали под обстрел во время съемки нового сюжета. К счастью, обошлось без пострадавших.

Важно Простите, надо убегать, – журналисты и волонтеры попали под обстрел России на Херсонщине

Журналисты попали под обстрел возле Бахмута

Так, в нескольких километрах от передовой корреспонденты проекта "Донбасс. Реалии" снимали сюжет о работе Вооруженных Сил Украины. В этот момент российские террористы начали обстрел из минометов и "Градов". Поэтому журналистам пришлось переждать в блиндаже.

Журналист Егор Логинов рассказал, что пострадала только машина – один обломок прошел через дверь и застрял в журнале "Сухопутные войска ВСУ" на странице с Залужным.

Можем сказать, что наш главнокомандующий останавливает даже обломки,

– сказал корреспондент.

Журналисты попали под вражеский обстрел: смотрите видео

Чешские журналисты попали под российский обстрел возле Бахмута

Недавно журналисты чешского общественного вещателя вместе с украинскими журналистами попали под обстрел в районе Бахмута. Они убеждены, что этот обстрел был целенаправленным.

Уже после того, как журналисты начали трогаться на своем автомобиле, обстрелы из артиллерии продолжились по тому месту, где стояла машина. К счастью, никто из людей не пострадал. Все отделались испугом.

Предварительно, обстрел был целенаправленным, ведь перед этим летал дрон, и "прилетало" очень близко.