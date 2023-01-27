Съемочная группа попала под обстрел на подъезде к Бахмуту. Об этом Институту массовой информации рассказала украинская военная корреспондентка, фиксер чешского Общественного вещателя Анастасия Жук.

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Подробности обстрела журналистов

Журналисты чешского общественного вещателя вместе с украинскими коллегами снимали у Бахмута панорамный вид взрывов и работу вражеской артиллерии. В это время журналисты заметили неподалеку от дрон, после чего начался обстрел.

Мы одновременно были в касках с надписью "Пресса", на машине тоже была наклейка "Пресса" – и спереди, и сзади. Когда мы закончили работать, метрах в 50 был первый прилет. Вероятно, это была артиллерия, потому что минометами они нас не могли достать, потому что мы были на вершине. Это была артиллерия, 152-й калибр – самоходная артиллерийская установка,

– сказала Жук.

Второй взрыв раздался в 20 метрах от авто, снаряд упал на дорогу. Уже после того, как журналисты начали трогаться, обстрелы из артиллерии продолжились по тому месту, где стояла машина. К счастью, никто из людей не пострадал, все отделались испугом.

Мои коллеги очень испугались. Мы начали быстро собираться, сели в машину, отъехали. Выехали на асфальтированную дорогу, и буквально через одну минуту после того, как мы тронулись с места, был очередной прилет САУ 152 калибра. Приблизительно на то самое место, где стояла наша машина,

– рассказала журналистка.

Почему обстрел похож на целенаправленный

Анастасия Жук убеждена, что обстрел был целенаправленным, ведь перед этим летал дрон. И "прилетало" очень близко.

Я уверена на 200%, что это было целенаправленно, потому что перед этим летал дрон, и погрешность была незначительной. Возможно, они решили нас попугать, но, знаете ли, разлет осколков, обломков тоже надо учитывать. И стрелять по печати такое себе "развлечение,

– сообщила она.