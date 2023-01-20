Моменты попадания в дом зафиксировали находившиеся в Бахмуте Донецкой области журналисты Al Jazeera. Они отметили, что россияне усилили обстрелы города.

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Журналисты показали, каким город произвели обстрелы русской артиллерии. На видео постоянно слышны взрывы.

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Генштаб Вооруженных Сил Украины 20 января сообщил, что враг сосредоточил силы и ресурсы на штурме Бахмута и Авдеевки. Защитникам удается отбивать атаки.

На Бахмутском направлении россияне за последние сутки обстреляли Верхнекаменское, Выемку, Белогоровку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку и Майорск Донецкой области.

Россияне не контролируют Бахмут

Пропагандисты Кремля уже несколько раз заявляли, что Россия контролирует Бахмут. Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что хоть захватчики имеют определенные успехи, но не контролируют весь город. По словам Кирби, вблизи Бахмута и Соледара продолжаются тяжелые бои.

Кирби рассказал, что россияне пытаются забрасывать телами своих военных украинские позиции. В штурм идут преимущественно вагнеровцы.

По состоянию на сегодняшнее утро (19 января – 24 Канал) мы не оцениваем, что россияне фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке, – заверил Кирби.

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