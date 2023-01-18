Украинские защитники открыли стрелковый бой. Как следствие, враг потерял 12 бойцов - 5 "двухсотых" и 7 "трехсотых".

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Пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку.

– говорится в сообщении.

В ГНСУ добавляют, что с обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения.

оккупанты понесли потери

Однако украинские пограничники остановили попытки врага. Бой длился около 2 часов.

Огневое поражение захватчиков произвели пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва кафиров. В неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными,

– говорится в сообщении.

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