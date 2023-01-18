Украинские защитники открыли стрелковый бой. Как следствие, враг потерял 12 бойцов - 5 "двухсотых" и 7 "трехсотых".
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Пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку.
– говорится в сообщении.
В ГНСУ добавляют, что с обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения.
оккупанты понесли потери
Однако украинские пограничники остановили попытки врага. Бой длился около 2 часов.
Огневое поражение захватчиков произвели пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва кафиров. В неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация у Бахмута
- Восток Украины остается главным направлением удара россиян. Враг сосредоточил все силы на Бахмутском направлении, особенно в районе Соледара. Сейчас там идут постоянные бои.
- За участок фронта Бахмут – Соледар ответственный владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Русские зубами вцепились в Бахмут и Соледар из-за личных интересов Пригожина доказать свою профпригодность Путину.
- Во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны удалось обезвредить почти 14 тысяч вагнеровцев – 4 тысячи ликвидировать, 10 тысячам – нанести ранения.
- России не удается захватить Бахмут уже несколько месяцев. Военные эксперты сообщили, что Путин дал указание оккупантам захватить Бахмут до конца марта.