Українські оборонці відкрили стрілецький бій. Як наслідок, ворог втратив 12 бійців – 5 "двохсотих" та 7 "трьохсотих".
Актуально ЗСУ відбивають атаки ворога на Донбасі: карта бойових дій станом на 18 січня
Прикордонники виявили намагання кількох груп піхоти противника обійти опорний пункт українських захисників. Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ наші бійці нав'язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку,
– йдеться у повідомленні.
У ДПСУ додають, що від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу.
Окупанти зазнали втрат
Та українські прикордонники зупинили спроби ворога. Бій тривав близько 2 годин.
Вогневе ураження загарбників здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Визначений рубіж втримали, активні дії українських оборонців зірвали спробу прориву окупантів. В невдалій атаці окупанти втратили 12 осіб – 5 вбитими та 7 пораненими,
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація біля Бахмута
- Схід України залишається головним напрямком удару росіян. Ворог зосередив усі сили на Бахмутському напрямку, особливо в районі Соледару. Наразі там точаться постійні бої.
- За ділянку фронту Бахмут – Соледар відповідальний власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин. Росіяни зубами вчепилися у Бахмут і Соледар через особисті інтереси Пригожина довести свою профпридатність Путіну.
- Під час боїв під Соледаром і Бахмутом Силам оборони вдалося знешкодити майже 14 тисяч вагнерівців – 4 тисячі ліквідувати, 10 тисячам – завдати поранень.
- Росії не вдається захопити Бахмут уже кілька місяців. Військові експерти повідомили, що Путін дав вказівку окупантам захопити Бахмут до кінця березня.