Українські оборонці відкрили стрілецький бій. Як наслідок, ворог втратив 12 бійців – 5 "двохсотих" та 7 "трьохсотих".

Актуально ЗСУ відбивають атаки ворога на Донбасі: карта бойових дій станом на 18 січня

Прикордонники виявили намагання кількох груп піхоти противника обійти опорний пункт українських захисників. Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ наші бійці нав'язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку,

– йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додають, що від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу.

Окупанти зазнали втрат

Та українські прикордонники зупинили спроби ворога. Бій тривав близько 2 годин.

Вогневе ураження загарбників здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Визначений рубіж втримали, активні дії українських оборонців зірвали спробу прориву окупантів. В невдалій атаці окупанти втратили 12 осіб – 5 вбитими та 7 пораненими,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація біля Бахмута