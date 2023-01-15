Financial Times з посиланням на оцінки американської влади інформує, що під час боїв на ділянці Соледар – Бахмут ПВК "Вагнера" втратила 4 тисячі найманців загиблими та 10 тисяч пораненими.

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Українські воїни знищили 4 тисяч вагнерівців

За підрахунками Вашингтона, у ПВК "Вагнера" перебувають 50 000 осіб. З них 40 000 – рекрутовані у російських в'язницях ув'язнені і лише 10 000 – професійні військові.

Експерт з міського бою з Університет Ворика Ентоні Кінг заявив, що Україна, швидше за все, зуміє утримати лінію навколо Бахмута мінімальними силами і підготуватися до весняного контрнаступу.

В Україні знищили 77% особового складу ПВК "Вагнера"

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк написав у твіттері, що ПВК "Вагнер" залучила до свого складу 38 244 особи з в'язниць та колоній.

Подоляк повідомив, що ЗСУ знешкодили 29 543 вагнерівців, тобто 77% від всієї кількості, яку мобілізували до ПВК "Вагнера" з в'язниць та колоній.

Чому вагнерівці воюють під Бахмутом