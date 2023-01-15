Financial Times з посиланням на оцінки американської влади інформує, що під час боїв на ділянці Соледар – Бахмут ПВК "Вагнера" втратила 4 тисячі найманців загиблими та 10 тисяч пораненими.
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Українські воїни знищили 4 тисяч вагнерівців
За підрахунками Вашингтона, у ПВК "Вагнера" перебувають 50 000 осіб. З них 40 000 – рекрутовані у російських в'язницях ув'язнені і лише 10 000 – професійні військові.
Експерт з міського бою з Університет Ворика Ентоні Кінг заявив, що Україна, швидше за все, зуміє утримати лінію навколо Бахмута мінімальними силами і підготуватися до весняного контрнаступу.
В Україні знищили 77% особового складу ПВК "Вагнера"
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк написав у твіттері, що ПВК "Вагнер" залучила до свого складу 38 244 особи з в'язниць та колоній.
Подоляк повідомив, що ЗСУ знешкодили 29 543 вагнерівців, тобто 77% від всієї кількості, яку мобілізували до ПВК "Вагнера" з в'язниць та колоній.
Чому вагнерівці воюють під Бахмутом
- За ділянку фронту Бахмут – Соледар відповідальний власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Аналітики повідомляли, що росіяни зубами вчепилися у Бахмут і Соледар через особисті інтереси Пригожина довести свою профпридатність Владіміру Путіну.
- У Росії триває внутрішня боротьба між Пригожиним і міноборони, яка загострилася після того, як новим командувачем окупаційних військ став Валєрій Герасимов.
- Він прагне розформувати приватні військові компанії та зробити їх частиною міноборони. Це означає, що Пригожина, який наближений до Путіна, буквально позбавлять влади. Відтак, власник ПВК "Вагнера" прагне використати "перемогу" в Соледарі як інструмент торгу.
- Наразі Росії не вдається захопити Бахмут, де гарячі бої тривають уже кілька місяців. Росіяни вперлися в міцну оборону Сил оборони України та зазнають втрат. Водночас у Соледарі окупанти, зазнавши шалених втрат, зайняли західні околиці міста. Тому лінія фронту вже проходить за межами Соледара.