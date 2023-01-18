Актуальну інформацію про ситуацію на фронті оприлюднили в Генштабі ЗСУ. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Найскладніша ситуація – на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджуються на наступальних операціях на осі Бахмут. Російські загарбники не мають жодного успіху. Зокрема, у ЗСУ заявили про невдалий наступ росіян на осі Авдіївки.

Українські захисники відбили атаки ворога в околицях таких населених пунктів:

Білогорівка;

Сіль;

Красна Гора;

Бахмут;

Кліщівка;

Мар'їнка;

Водяне;

Невельське.

Що відбувається на фронті 18 січня: показуємо на карті

Яка ситуація на інших напрямках

Ситуація залишається без змін на Волині, Поліссі, Сіверщині та Слобожанщині.

Окрім того, у ЗСУ наголосили, що наступальних угрупувань наразі не зафіксували. Тим часом Білорусь продовжує підтримувати російську агресію. На аеродромах країни та у її повітряному просторі тривають спільні навчання літального компоненту регіонального угруповання збройних сил Росії та Білорусі.

Російські загарбники упродовж доби продовжували обстрілювати по всій лінії зіткнення з артилерії та мінометів. Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському.

Важливо! Упродовж доби українські захисники завдали 12 ударів по концентрації російських окупантів.

Втрати ворога

Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 18 січня відомо, що ліквідувати вдалося 117 770 російських окупантів.

Також знищити вдалося: