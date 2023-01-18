Актуальну інформацію про ситуацію на фронті оприлюднили в Генштабі ЗСУ. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Найскладніша ситуація – на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджуються на наступальних операціях на осі Бахмут. Російські загарбники не мають жодного успіху. Зокрема, у ЗСУ заявили про невдалий наступ росіян на осі Авдіївки.

Українські захисники відбили атаки ворога в околицях таких населених пунктів:

  • Білогорівка;
  • Сіль;
  • Красна Гора;
  • Бахмут;
  • Кліщівка;
  • Мар'їнка;
  • Водяне;
  • Невельське.

Що відбувається на фронті 18 січня: показуємо на карті

Яка ситуація на інших напрямках

Ситуація залишається без змін на Волині, Поліссі, Сіверщині та Слобожанщині.

Окрім того, у ЗСУ наголосили, що наступальних угрупувань наразі не зафіксували. Тим часом Білорусь продовжує підтримувати російську агресію. На аеродромах країни та у її повітряному просторі тривають спільні навчання літального компоненту регіонального угруповання збройних сил Росії та Білорусі.

Російські загарбники упродовж доби продовжували обстрілювати по всій лінії зіткнення з артилерії та мінометів. Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:

  • Куп'янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Новопавлівському;
  • Запорізькому;
  • Херсонському.

Втрати ворога

Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 18 січня відомо, що ліквідувати вдалося 117 770 російських окупантів.

Також знищити вдалося:

  • танків – 3130;
  • бойових броньованих машин – 6225;
  • артилерійських систем – 2108;
  • РСЗВ – 442;
  • засобів ППО – 220;
  • літаків – 287;
  • гелікоптерів – 276;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1876;
  • крилатих ракет – 749;
  • кораблів/катерів – 17.