Актуальну інформацію про ситуацію на фронті оприлюднили в Генштабі ЗСУ. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу "Любить символічні дати": Путін може оголосити другу хвилю мобілізації вже сьогодні, – ISW
Найскладніша ситуація – на Бахмутському напрямку
У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджуються на наступальних операціях на осі Бахмут. Російські загарбники не мають жодного успіху. Зокрема, у ЗСУ заявили про невдалий наступ росіян на осі Авдіївки.
Українські захисники відбили атаки ворога в околицях таких населених пунктів:
- Білогорівка;
- Сіль;
- Красна Гора;
- Бахмут;
- Кліщівка;
- Мар'їнка;
- Водяне;
- Невельське.
Що відбувається на фронті 18 січня: показуємо на карті
Яка ситуація на інших напрямках
Ситуація залишається без змін на Волині, Поліссі, Сіверщині та Слобожанщині.
Окрім того, у ЗСУ наголосили, що наступальних угрупувань наразі не зафіксували. Тим часом Білорусь продовжує підтримувати російську агресію. На аеродромах країни та у її повітряному просторі тривають спільні навчання літального компоненту регіонального угруповання збройних сил Росії та Білорусі.
Російські загарбники упродовж доби продовжували обстрілювати по всій лінії зіткнення з артилерії та мінометів. Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:
- Куп'янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Новопавлівському;
- Запорізькому;
- Херсонському.
Втрати ворога
Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 18 січня відомо, що ліквідувати вдалося 117 770 російських окупантів.
Також знищити вдалося:
- танків – 3130;
- бойових броньованих машин – 6225;
- артилерійських систем – 2108;
- РСЗВ – 442;
- засобів ППО – 220;
- літаків – 287;
- гелікоптерів – 276;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1876;
- крилатих ракет – 749;
- кораблів/катерів – 17.