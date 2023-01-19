Росіяни вчепилися у визволену Білогорівку в Луганській області, куди перекинули чимало сил, і продовжують наступ на місто. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Білогорівки.

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Росіяни ведуть наступ на Бахмут і Соледар

У Донецькій області наші воїни відбили атаки росіян у районах населених пунктів Терни, Верхньокам'янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Парасковіївка.

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Незмінною ситуація залишається на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено.

Російські та білоруські війська продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону.

Повідомляється, що ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка – Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.

Яка ситуація на інших напрямках

На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них - Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

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На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни.

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