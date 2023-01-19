Россияне вцепились в освобожденную Белогоровку в Луганской области, куда перебросили немало сил, и продолжают наступление на город. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки.

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Россияне ведут наступление на Бахмут и Соледар

В Донецкой области наши воины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковеевка.

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Неизменной ситуация остается на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено.

Российские и белорусские войска продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы.

Сообщается, что враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковская область.

Какая ситуация по другим направлениям

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 22 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополье в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

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