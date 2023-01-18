Об этом для 24 Канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"В теории все возможно. Россия – это 140 миллионов человек. Мобилизацию никто не останавливал. Путин сказал, что мобилизация завершена, но закон не подписал", – сказал Гайдай.

Мобилизированные также опасны

Глава ОВА считает, что россияне не смогут подготовить огромное количество бойцов в месяц или 2. Однако они способны переодеть гражданских в военную форму и дать им оружие.

Это смертельно опасные люди, потому что они с оружием. Их очень много. Посмотрите, что происходило на Соледаре. У них не было тактики или стратегии. Они пытались продвигаться вперед и забрасывали телами, – рассказал Гайдай.

Он отметил, что бои очень интенсивные. Гайдай общался с военными, которые говорили, что часто нет времени, чтобы почистить оружие.

"Если оружие уже не выдерживает, а ребята держат наши позиции. Это говорит о мотивации", – добавил Гайдай.

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Прогнозы должны делать военные

Руководитель ОВА подчеркнул, что полномасштабное наступление в Луганской области возможно, но прогнозы должны делать военные. Защитники прекрасно видят всю карту боевых действий.

"Военные готовятся встречать врага. Пока близ Кременной на Луганщине у наших военных есть успехи. Они продвигаются вперед. О контрнаступлении (врага – 24 Канал) в ближайшие дни нет и речи", – отметил Гайдай.

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