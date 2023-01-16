Украинские военные постепенно продвигают свою линию фронта. Об этом сообщили британские разведчики.

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15 января ВСУ удерживали свои позиции в Соледаре, несмотря на продолжение штурма ЧВК "Вагнера".

Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная.

За последние шесть недель и Россия, и Украина достигли трудных, но ограниченных достижений в разных секторах. В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование свободных, боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для совершения операционных прорывов,

– отметили в британской разведке.

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