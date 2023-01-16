Украинские военные постепенно продвигают свою линию фронта. Об этом сообщили британские разведчики.
Обратите внимание Оккупанты продолжают наступать на Бахмут, а возле Соледара продолжаются бои: главное из Генштаба
Какая сейчас ситуация на Донбассе
15 января ВСУ удерживали свои позиции в Соледаре, несмотря на продолжение штурма ЧВК "Вагнера".
Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная.
За последние шесть недель и Россия, и Украина достигли трудных, но ограниченных достижений в разных секторах. В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование свободных, боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для совершения операционных прорывов,
– отметили в британской разведке.
Что происходит в Соледаре: последние новости
- Накануне Анна Маляр сообщила, что защитники Украины отбили не одну атаку оккупантов и в Соледаре, и в ряде других городов. Однако стоит отметить, что бои продолжаются до сих пор.
- Иностранные СМИ писали, что во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны Украины удалось обезвредить почти 14 тысяч вагнеровцев.
- Кстати, военнослужащие ГПСУ метко обстреляли позиции оккупантов в Соледаре. Взрывные "приветы" попали в окопы и помещения, где скрывались бойцы ЧВК "Вагнера".
- Ранее военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что оккупанты продолжают попытки захватить Соледар. Таким образом, они стремятся позже окружить и взять Бахмут. На самом же деле Соледар не имеет такого военного значения, как ему приписывают россияне.