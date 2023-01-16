Українські військові поступово просувають свою лінію фронту. Про це повідомили британські розвідники.
Зверніть увагу Окупанти продовжують наступати на Бахмут, а біля Соледара тривають бої: головне з Генштабу
Яка нині ситуація на Донбасі
15 січня ЗСУ утримували свої позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера".
Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Кремінна.
За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах. У цих обставинах ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування вільних, боєздатних військ, які зможуть використовувати тактичні успіхи для здійснення операційних проривів,
– зазначили у британській розвідці.
Що відбувається у Соледарі: останні новини
- Напередодні Ганна Маляр повідомила, що захисники України відбили не одну атаку окупантів й у Соледарі, й у низці інших міст. Однак варто зауважити, що бої тривають й до тепер.
- Іноземні ЗМІ писали, що під час боїв під Соледаром і Бахмутом Силам оборони України вдалося знешкодити майже 14 тисяч вагнерівців.
- До речі, військовослужбовці ДПСУ влучно обстріляли позиції окупантів у Соледарі. Вибухові "привіти" потрапили в окопи та приміщення, де переховувались бійці ПВК "Вагнера".
- Раніше військовий експерт Павло Нарожний розповів, що окупанти продовжують спроби захопити Соледар. У такий спосіб вони прагнуть згодом оточити та взяти Бахмут. Насправді ж Соледар не має такого військового значення як йому приписують росіяни.