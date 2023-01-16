Українські військові поступово просувають свою лінію фронту. Про це повідомили британські розвідники.

Зверніть увагу Окупанти продовжують наступати на Бахмут, а біля Соледара тривають бої: головне з Генштабу

Яка нині ситуація на Донбасі

15 січня ЗСУ утримували свої позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера".

Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Кремінна.

За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах. У цих обставинах ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування вільних, боєздатних військ, які зможуть використовувати тактичні успіхи для здійснення операційних проривів,

– зазначили у британській розвідці.

Що відбувається у Соледарі: останні новини