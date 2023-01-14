Натомість велике значення має Бахмут, оскільки є останнім містом на Донбасі, що розташоване у зоні щільної населеності. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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ЗСУ готуються до різних сценаріїв

Крім того, в районі Бахмута є велика щільність лісу як для Донецької області. Далі ж на Захід від міста, куди рухається окупаційне військо, починається степ.

Існує версія, що якщо російська армія пройде Бахмут, то вона може заглибитися далі дуже швидко. Однак ця версія не має обґрунтування, оскільки базується на тому, що нібито за Бахмутом немає української армії та жодних укріплень,

– зауважив військовий експерт.

Утім, він наголосив, що територія за містом є укріпленою і там є усе, необхідне для оборони. Це не означає, що українські захисники збираються лишити місто, але ЗСУ готуються до усіх сценаріїв.

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Захоплення Соледара не означає втрату Бахмута

Наступ російських загарбників на Соледар має на меті оточення та захоплення Бахмута. Для окупантів взяття міста має символічне значення, адже з початку боїв за Бахмут країна-агресорка поклала в цьому районі чимало своєї живої сили та ресурсів.

Росіяни розповідають, як вони нібито захоплять Соледар, а потім відріжуть усі шляхи постачання до Бахмута і він стане наступним. Однак це не відповідає дійсності.

"Якщо буде захоплення (Соледара – 24 Канал), наразі його немає, то воно нічого не дасть з тактичної точки зору та оборони Бахмута", – підкреслив військовий експерт.

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