Також колишній командувач американськими військами в Європі пояснив, чи має це місто ще якесь значення для Росії. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Зауважте Росіяни досі не захопили повністю Соледар і навряд чи здатні захопити Бахмут, – ISW
Що Ходжес каже про бажання Кремля захопити Бахмут
Не знаю достеменно, чому вони саме так сконцентрувалися на Бахмуті, адже він не має значного військового значення. Хоча Бахмут став особистою справою для самого Пригожина,
– заявив генерал США у відставці.
За словами Ходжеса, Євгеній Пригожин прагне:
- показати, що його сили – найдієздатніші в російській армії;
- хоч це не так, бо ті, кого вони кидають в м'ясорубку – це не є високотреновані та мотивовані бійці під розумним командуванням;
- це доводить, що немає єдиного російського командування.
Адже Пригожин не отримує накази від Суровікіна, Герасімова чи самого Шойгу.
"Тому і не дивно, що його війська діють самостійно, не співпрацюючи з іншими силами. Вони не мають, наприклад, прикриття з повітря, що б мала мати професійна військова операція", – пояснив генерал США.
За його словами, для України це дуже добре, адже росіяни діють незлагоджено і без взаємодії.
Що відомо про ситуацію довкола Бахмута
- Росіяни понад 5 місяців намагаються захопити Бахмут, що на Донеччині. Проте успіху вони не мають, тільки зазнають втрат.
- Аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що навіть ймовірне просування росіян у Соледарі, який прагнуть захопити вороги, не передбачає оточення Бахмута.
- Адже, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку у Бахмуті, російські війська мали б встановити контроль над трасою Сіверськ – Бахмут і Слов'янськ – Бахмут.
- Вже 11 січня в ISW уточнили, що навіть можливе захоплення Соледару, навряд чи дозволить окупантам оточити Бахмут. Адже в останньому росіяни далекі від прориву українських наземних ліній зв'язку. А саме це необхідно для оточення Бахмута. Детальніше про ситуацію в регіоні та пояснення експертів читайте тут.