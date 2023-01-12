Також колишній командувач американськими військами в Європі пояснив, чи має це місто ще якесь значення для Росії. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Зауважте Росіяни досі не захопили повністю Соледар і навряд чи здатні захопити Бахмут, – ISW

Що Ходжес каже про бажання Кремля захопити Бахмут

Не знаю достеменно, чому вони саме так сконцентрувалися на Бахмуті, адже він не має значного військового значення. Хоча Бахмут став особистою справою для самого Пригожина,

– заявив генерал США у відставці.

За словами Ходжеса, Євгеній Пригожин прагне:

показати, що його сили – найдієздатніші в російській армії;

хоч це не так, бо ті, кого вони кидають в м'ясорубку – це не є високотреновані та мотивовані бійці під розумним командуванням;

це доводить, що немає єдиного російського командування.

Адже Пригожин не отримує накази від Суровікіна, Герасімова чи самого Шойгу.

"Тому і не дивно, що його війська діють самостійно, не співпрацюючи з іншими силами. Вони не мають, наприклад, прикриття з повітря, що б мала мати професійна військова операція", – пояснив генерал США.

За його словами, для України це дуже добре, адже росіяни діють незлагоджено і без взаємодії.

Що відомо про ситуацію довкола Бахмута