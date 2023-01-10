Ситуація під обома містам розгортається надзвичайно динамічно. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Бахмут і Соледара, проте зазнають невдач. 24 Канал проаналізував, що відбувається на цій ділянці фронту.

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ЗСУ відкинули росіян від Бахмута

Місто Бахмут в Донецькій області під контролем України, але через російські обстріли практично повністю стерте з лиця землі. Наприкінці 2022 року Росія "зубами вчепилася" за Бахмут, втрачаючи там велику кількість особового складу та техніки.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов казав, що ідея захоплення Бахмута – це суто ініціатива власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та командувача російським вторгненням Сєргєя Суровікіна. Обидва є в коаліції проти начальника Генштабу Росії Валєрія Герасимова.

Зверніть увагу. Під Бахмутом, за даними Міноборони України, воюють три приватні військові компанії. Окрім ПВК "Вагнера", це "Патріот" міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

Активні бої під Бахмутом тривають з травня 2022 року, але Росія не зазнала відчутних успіхів. Експерти заявляли, що хоча Бахмут і важливе місто, однак не має великого стратегічного значення.

За добу під Бахмутом відбувається від 100 до 200 бойових зіткнень між ЗСУ та росіянами, внаслідок чого ворог втрачає по 200 військових вбитими та чимало пораненими. У грудні, щоб підтримати наших воїнів, у Бахмут приїжджав президент Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський у Бахмуті / Фото ОП

У ЗСУ інформували, що росіяни могли досягати локального успіху через те, що кидають у бій велику кількість військових і наступають по тілах власних товаришів.

Також просування ворога здебільшого було спричинене тим, що ЗСУ відходили, щоб перегрупуватися та зберегти особовий склад. Після цього нашим воїнам вдалося вибити росіян за межі Бахмута.

Наступ Росії під Бахмутом сповільнився

В останні тижні темпи наступу Росії під Бахмутом сповільнився. Одна з причин – дефіцит боєприпасів, адже росіяни потужно накривали позиції ЗСУ артилерією.

Дефіцит боєприпасів у Росії підтверджує відео, яке до Герасимова записали вагнерівці. Своїх військових підтримав і Пригожин.

На відео вагнерівці жорстко розкритикували Герасимова, що свідчить про конфлікт між начальником російського Генштабу й Пригожиним.

Вагнерівці звернулися до Герасимова (Увага, на відео нецензурна лексика 18+)

Також на хід бойових дій впливає погода. Українським військовим, як і окупантам, зараз непросто вести ефективні наступальні операції через те, що осінні дощі перетворили землю на багнюку. Це справжній виклик для важкої техніки. Ситуація може змінитися, коли замерзне ґрунт.

Як акцент бойових дій змістився до Соледара

Наприкінці грудня 2022 року радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що Росія кинула основні сили на ділянку між Бахмутом і Соледаром. Міста розташовані на відстані 20 кілометрів.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський інформував, що росіяни намагалися захопити Бахмут і Соледар до 26 грудня 2022. Але ЗСУ звели плани ворога нанівець.

Показуємо Соледар на карті

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що невдачі під Бахмутом добряче виснажили ворога. Тож він почав перекидати свої війська у район Соледара.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий інформував, що під Соледаром йдуть запеклі бої. Наразі місто перебуває під контролем України. Там ворог сконцентрував найкращі свої підрозділи.

Володимир Зеленський інформував, що Україна перекинула додаткові сили під Бахмут і Соледар.

Чому ймовірне захоплення Соледара не допоможе Росії під Бахмутом

Аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що навіть ймовірне просування росіян у Соледарі не передбачає оточення Бахмута.

Експерти кажуть, що для того, аби ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку у Бахмуті, російські війська мали б встановити контроль над трасою Сіверськ – Бахмут і Слов'янськ – Бахмут.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія намагається захопити Соледар, адже ніде не має успіху. Та, за його словами, Соледар має для ЗСУ вкрай важливе значення.



Українські військові / Фото Генштаб ЗСУ

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан теж заявляв: якщо окупанти зможуть зайняти Соледар, то ситуація стане досить неприємною. Тоді, як він вважає, опиниться фактично в напівоточенні. А при подальшому просуванні окупанти можуть вийти на трасу, яка веде до Слов'янська.

Водночас Світан каже, що найближчим часом ситуація біля Соледара може стабілізуватися. Він пояснив, що українські оборонці вже знайшли спосіб, як знищити техніку ворога, а тому очікується стабілізація. Крім того, Світан заявив, що в росіян мало сил, щоб взяти ЗСУ в оточення у Бахмуті.

Окрім цього, військовий експерт не виключає змінення балансу сил, оскільки українська армія тепер також може використовувати бронетехніку в напрямках, де є пріоритет в наступальних діях.

У ЗСУ кажуть, що ситуація біля Соледара найскладніша на Східному фронті. Зокрема, за добу російські вояки 86 разів вдарили по Соледару різними типами артилерії. Наші воїни роблять усе можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал.

Як Пригожин намагається використати Соледар

Ситуація довкола Соледара знову підтверджує амбіції керівника ПВК "Вагнера" Пригожина, який зблизився з Владіміром Путіним, і хоче керувати російською армією.

Пригожин використовує "звіти" про нібито успіхи вагнерівців в Соледарі для зміцнення репутації свого злочинного угрупування, як "ефективної бойової сили" та власного авторитету.



Євгєній Пригожин / Фото з російських ЗМІ

Він прагне показати Путіну, що вагнерівці кращі за регулярну російську армію, якою невдало керує Герасимов. Таких висновків дійшли фахівці Інституту вивчення війни ISW.

Наразі Пригожин видає бажане за реальне, повідомляючи, що вагнерівці нібито досягають успіхів під Соледаром. Проте російські пропагандисти поспішали заявляти й про успіхи в Бахмуті, що було брехнею.

У розвідці Британії проаналізували шанси Росії взяти Соледар

У розвідувальному огляді міноборони Британії заявили, що російські війська посилили тиск на Бахмут, однак вони навряд чи оточать місто, де тривають запеклі бої, найближчим часом.

У зведенні йдеться, що за останні 4 дні російські війська та сили "Вагнера" здійснили тактичне просування до міста Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.



Український військовий / Фото Генштаб ЗСУ

Розвідка вважає, що захоплення Бахмута, ймовірно, залишається головною оперативною метою Росії. Соледарська вісь Росії, найімовірніше, є спробою оточити Бахмут з півночі та порушити українські лінії комунікацій.

Частина бойових дій зосереджена на входах до 200-кілометрових невикористовуваних тунелів соляних шахт, які проходять під районом. Обидві сторони, ймовірно, занепокоєні тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил.

Незважаючи на посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточить місто найближчим часом, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі в глибині та контролюють шляхи постачання.