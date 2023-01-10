Упродовж місяців Бахмут залишається однією з найбільш гарячих точок на полі бою. На щастя, українським захисникам вдається відбивати всі атаки загарбників та не давати їм просуватись, про те все ж наслідки такого довгого часу війни не помітити неможливо.

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Від Бахмута мало що залишилось

До початку повномасштабного вторгнення у Бахмуті проживало понад 80 тисяч людей. Вочевидь, що зараз ця цифра в рази менша. Місто знамените тим, що від відновлення Україною незалежності у 1991 році було центром соляної промисловості нашої держави та важливим залізничним вузлом.

Кореспондентка американського видання The New York Times Ніколь Танг опублікувала фото, яке засвідчує, що росіяни повністю знищили населений пункт. Дивитися на цю світлину без тривожних емоцій вкрай важко.



Який вигляд має Бахмут станом на січень 2023 року / Фото Ніколь Танг

Що потрібно знати про фотографиню Ніколь Танг Вона є громадянкою США, однак народилась та виросла в Гонконзі. Фотокореспондентка працювала у Сирії, Лівії, а після початку повномасштабного вторгнення вирушила в Україну, аби документувати наслідки російських атак на міста нашої держави. Сама Ніколь називає себе фотожурналісткою, що висвітлює конфлікти, соціально-політичні питання та фіксує у світлинах найбільш незахищених і вразливих людей.

Інформація з відкритих джерел



Ніколь Танг / Фото зі соцмереж

Шалені втрати окупантів на Бахмутському напрямку

Нещодавно позаштатний радник Офісу Президент Олексій Арестович озвучив, скільки путінських вояків ЗСУ ліквідували поблизу Бахмута та Соледара. За його словами, йдеться про 80 тисяч втрат серед окупантів мертвими та пораненими. Якщо ця цифра правдива, у такому разі це означає, що росіяни втратили стільки людей, скільки до 24 лютого проживало у самому Бахмуті.