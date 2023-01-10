В течение месяцев Бахмут остается одной из самых горячих точек на поле боя. К счастью, украинским защитникам удается отражать все атаки захватчиков и не давать им продвигаться, однако все же последствия такого долгого времени войны не заметить невозможно.

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От Бахмута мало что осталось

До начала полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало более 80 тысяч человек. Очевидно, что сейчас эта цифра в разы меньше. Город знаменит тем, что от восстановления Независимости Украины в 1991 году был центром соляной промышленности нашего государства и важным железнодорожным узлом.

Корреспондентка американского издания The New York Times Николь Танг опубликовала фото, подтверждающее, что россияне полностью уничтожили населенный пункт. Смотреть на эту фотографию без тревожных эмоций крайне тяжело.



Как выглядит Бахмут по состоянию на январь 2023 года / Фото Николь Танг

Что нужно знать о фотографе Николь Танг Она гражданка США, однако родилась и выросла в Гонконге. Фотокорреспондентка работала в Сирии, Ливии, а после начала полномасштабного вторжения отправилась в Украину, чтобы документировать последствия российских атак на города нашего государства. Сама Николь называет себя фотожурналисткой, освещающей конфликты, социально-политические вопросы и фиксирующей в фотографиях наиболее незащищенных и уязвимых людей.

Информация из открытых источников



Николь Танг / Фото из соцсетей

Безумные потери оккупантов на Бахмутском направлении