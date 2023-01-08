Алексей Арестович отметил, что в Соледаре очень тяжелая, но в то же время стабильно контролируемая ситуация, сообщает 24 канал. У россиян – нет успехов. Враг продолжает лгать.
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В частности, Арестович заявил, что оккупанты врут о взятии Соледара и о том, что российские захватчики – в центре города. Враг хочет отрезать Соледарь от Бахмута и перерезать дорогу Соледар – Славянск.
В оккупантов – колоссальные потери. Российская армия пытается добиться хоть каких-то результатов средством атак смертников.
Тысяч уже под 80 – убитыми и ранеными. При взятии двух районных центров,
– заявил Арестович.
Минобороны о ситуации в Соледаре
- Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины – заявила, что ситуация на Востоке остается сложной. В частности, очень тяжело – в Соледаре.
- На некоторых участках Донецкой области украинские защитники шаг за шагом продвигаются вперед.