Алексей Арестович отметил, что в Соледаре очень тяжелая, но в то же время стабильно контролируемая ситуация, сообщает 24 канал. У россиян – нет успехов. Враг продолжает лгать.

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В частности, Арестович заявил, что оккупанты врут о взятии Соледара и о том, что российские захватчики – в центре города. Враг хочет отрезать Соледарь от Бахмута и перерезать дорогу Соледар – Славянск.

В оккупантов – колоссальные потери. Российская армия пытается добиться хоть каких-то результатов средством атак смертников.

Тысяч уже под 80 – убитыми и ранеными. При взятии двух районных центров,

– заявил Арестович.

Важно! Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 8 января на концерт в Кобзон поехали уже 111 170 оккупантов. Только за сутки ликвидировать удалось 430 оккупантов.

Минобороны о ситуации в Соледаре