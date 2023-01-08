Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что российские военные нанесли ракетные удары по пунктам дислокации ВСУ, в результате чего "погибли" более 600 украинских военнослужащих, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Макеевка – это часть контрнаступления, которое началось в августе, – Скибицкий
В бред минобороны России никто не поверил
Минобороны России называет атаку ответом на "преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года" по пункту временной дислокации российской армии в оккупированной Макеевке.
Но в очередной бред от минобороны России никто не поверил. Россияне в соцсетях смеются над сказками своего оборонного ведомства. Среди здравых аргументов минобороны России призывают предоставить хоть какие-нибудь доказательства.
Кроме того, в соцсетях так называемую "месть" России объявили "операцией фантазер".
Как в соцсетях реагируют на ложь минобороны России / Скриншот
В результате удара порвался один баян
В Украине также смеются над клоунами, которые работают в минобороны России и придумывают вопиющие фейки. Активист Сергей Стерненко пошутил, что в результате атаки порвался один баян.
Министерство войны России заявило об успешной реализации операции "Возмездие" и в качестве акта мести за Макеевку уничтожило одним ударом 18 заряжающих машин к HIMARS, 13 танков Leopard, 798 наемников из Лихтенштейна и Монако, а также 4 молдавских адмирала. В результате удара порвался один баян,
– написал он.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал вброс минобороны России операцией "Пе**нуть в банку". Он отметил, что сами россияне не верят информации минобороны, которое заявило об ударе по общежитиям в Краматорске.
"Сами россияне удивляются этой клоунаде с громкими, ничем не подкрепленными заявлениями и спрашивают, а почему так мало, и почему раньше не разбомбили то", – написал Братчук.
Что известно об атаке ВСУ по оккупантам в Макеевке
- В ночь на 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке. По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов. В Кремле цинично подтвердили гибель только 89 военных.
- По данным СМИ, в Макеевке погиб начальник вещевой службы полка старший лейтенант Андрей Шеховцев и заместитель командира полка полковник Алексей Бачурин.
- Российских оккупантов, выживших после ракетного удара по Макеевке, снова отправят на передовую якобы для мести.