Міноборони Росії у щоденному зведенні повідомило, що російські військові завдали ракетних ударів по пунктах дислокації ЗСУ, внаслідок чого "загинули" понад 600 українських військовослужбовців, пише 24 Канал.

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У маячню міноборони Росії ніхто не повірив

Міноборони Росії називає атаку відповіддю на "злочинний удар київського режиму в перші хвилини січня 2023 року" за пунктом тимчасової дислокації російської армії в окупованій Макіївці.

Та в чергову маячню від міноборони Росії ніхто не повірив. Росіяни в соцмережах сміються з казок свого оборонного відомства. Серед здорових аргументів міноборони Росії закликають надати бодай якісь докази.

Крім того, в соцмережах так звану "помсту" Росії оголосили "операцією фантазер".

Як у соцмережах реагують на брехню міноборони Росії / Скриншот

Унаслідок удару порвався один баян

В Україні також сміються з клоунів, які працюють у міноборони Росії та вигадують кричущі фейки. Активіст Сергій Стерненко пожартував, що внаслідок атаки порвався один баян.

Міністерство війни Росії заявило про успішну реалізацію операції "Возмєздіє", та у якості акту помсти за Макіївку знищило одним ударом 18 заряджальних машин до HIMARS, 13 танків Leopard, 798 найманців з Ліхтенштейну та Монако, а також 4 молдовських адміралів. Внаслідок удару порвався один баян,

– написав він.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав вкид міноборони Росії операцією "Пе**нуть в банку". Він зазначив, що самі росіяни не вірять інформації міноборони, яке заявило про удар по гуртожитках у Краматорську.

"Самі росіяни дивуються цій клоунаді із гучними нічим не підкріпленими заявами, і запитують, а чому так мало, і чому раніше не розбомбили то?", – написав Братчук.

Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах в Макіївці