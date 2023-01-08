Російський військовослужбовець Антон Головінський був рядовим 1444-го мотострілецького полку. Він отримав опіків 75% тіла, про це пише 24 Канал.
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Під час удару окупанти слухали промову Путіна
Перебуваючи у важкому стані, російський окупант Антон Головінський розповів, що перед ударом ЗСУ їх зібрали в актовій залі. Цей наказ віддав полковник Єнікєєв Роман.
У новорічну ніч нас зібрали в актовій залі слухати промову Путіна. Нам сказали виконувати наказ, злочинний наказ полковника Романа Єнікєєва, через якого всі наші хлопці загинули,
– сказав загарбник на відео.
Головінського доставили в госпіталь в Ростов-на-Дону, де через кілька днів він помер від травм несумісних з життям. Журналіст Андрій Ціаплієнко переконаний, що це відео оприлюднили неспроста – усі поразки знову хочуть повісити на командирів середньої ланки.
Головне про удар ЗСУ по скупченню росіян у Макіївці
- У новорічну ніч ЗСУ вдарили по училищу у Макіївці, де було значне скупчення російської техніки та живої сили. Відомо, що вдалось знищити та пошкодити до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.
- Російські пропагандисти спершу заявили, що загинули 63 російських військових, а потім визнали 89 жертв. Однак навіть російські "воєнкори" запевняють, що загиблих значно більше. За різними даними, унаслідок удару загинули від 400 окупантів, а ще 300 отримали поранення.
- Крім цього, за даними ЗМІ, там загинув начальник речової служби полку старший лейтенант Андрій Шеховцев та заступник командира полку полковник Олексій Бачурін.
- Після цього удару у росіян почалася істерика. У телеграм-каналах вони скаржилися на російське військове командування, а Сєргєя Шойгу визнали "ворогом народу".