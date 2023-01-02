Як повідомляли місцеві мешканці, "бавовна" прилетіла в одне з училищ міста. В будівлі перебували сотні мобілізованих росіян, яких нещодавно привезли на війну, інформує 24 канал.
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Як відреагували в Росії
Росіяни влаштували істерику через інформацію про можливий удар по будівлі ПТУ у Макіївці, де розміщувалися мобілізовані окупанти.
У російських телеграм-каналах почали ширитись скарги на російське військове командування. Зокрема, міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу визнали "ворогом народу" та зазначили що в Росії ухвалюють непрофесійні рішення і загалом війну в Україні для них провалено.
Незадоволені користувачі писали, що потрібно покарати тих злочинців, хто віддав наказ про розміщення мобілізованих в будівлі ПТУ. Ба більше, росіяни запропонували організувати військовий трибунал для командирів.
Крім того, вони визнали, що командуванню Росії все одно на людей, адже вони посилають на забій в Україну тисячі солдатів, не шкодуючи їх.
Будь ти тричі патріот і чотири рази супергерой, дегенерали, що не навчаються і не звільняються, тебе просто про*буть по тупості ще до того, як знадобиться реально ризикувати життям у бою. Тому що їм все одно на твоє життя, на життя сотень і тисяч таких же. Вони реально думають, що люди – витратний матеріал, можна ще набрати,
– зазначив один з коментаторів.
Також користувачі писали про те, що "винних потрібно покарати", "командування треба розстріляти", адже лише дурень розміщуватиме таку кількість мобілізованих в одну будівлю.
Що говорять російські пропагандисти
Російський пропагандист Євген Норін назвав інцидент у Макіївці злочином, але не українським, а російським. Він сказав, що відповідальність має понести той командир, який віддав "мобікам" такий наказ.
Як росіяни реагують на знищення мобілізованих / Скриншот
"Це катастрофа, яка має якесь, невідоме широкому загалу, прізвище, ім'я та по батькові. І це тіло треба покарати за підсумками розслідування. ЗСУ діють так, як вони повинні – намагаються вбити наших солдатів. Але їхній справжній вбивця – той негідник, який розташував бійців так, що ворогові виявилось легко їх розстріляти", – написав він.
Пропагандист назвав командирів ворогами народу / Скриншот
В одному з російських телеграм-каналів зазначили, що інцидент у Макіївці – прорахунок командування окупантів рівня трибуналу. Шойгу там назвали "ворогом народу".
Втрати ворога станом на 2 січня
Станом на 2 січня ЗСУ вже ліквідували 107 440 російських окупантів. Зокрема, за добу ворог втратив:
- особового складу – близько 107440 (+720) осіб,
- танків – 3031 (+0) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6093 (+9) одиниць,
- артилерійських систем – 2027 (+6) одиниць,
- РСЗВ – 423 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 213 (+0) одиниць,
- літаків – 283 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 269 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) одиниць,
- крилаті ракети – 723 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) одиниць,
- спеціальна техніка – 181 (+0) одиниць.