Как сообщали местные жители, "хлопок" прилетел в одно из училищ города. В здании находились сотни мобилизованных россиян, недавно привезенных на войну, информирует 24 канал.

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Как отреагировали в России

Россияне устроили истерику из-за информации о возможном ударе по зданию ПТУ в Макеевке, где размещались мобилизованные оккупанты.

В российских телеграмм-каналах начали распространяться жалобы на российское военное командование. В частности, министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу признали "врагом народа" и отметили, что в России принимают непрофессиональные решения и вообще война в Украине для них провалена.

Недовольные пользователи писали, что нужно наказать преступников, отдавших приказ о размещении мобилизованных в здании ПТУ. Более того, россияне предложили организовать военный трибунал для командиров.

Кроме того, они признали, что командованию России все равно на людей, ведь они посылают на убой в Украине тысячи солдат, не щадя их.

Будь ты трижды патриот и четыре раза супергерой, дегенералы, которые не учатся и не увольняются, тебя просто про*бут по тупости еще до того, как понадобится реально рисковать жизнью в бою. Потому что им все равно на твою жизнь, на жизнь сотен и тысяч таких же. Они реально думают, что люди – расходный материал, можно еще набрать,

– отметил один из комментаторов.

Также пользователи писали о том, что "виновных нужно наказать", "командование нужно расстрелять", ведь только дурак будет размещать такое количество мобилизованных в одно здание.

Что говорят российские пропагандисты

Российский пропагандист Евгений Норин назвал инцидент в Макеевке преступлением, но не украинским, а российским. Он сказал, что ответственность должен понести командир, который отдал "мобикам" такой приказ.

Как россияне реагируют на уничтожение мобилизованных / Скриншот

"Это катастрофа, которая имеет какую-то, неизвестную широким массам, фамилию, имя и отчество. И это тело надо наказать по итогам расследования. ВСУ действуют так, как они должны – пытаются убить наших солдат. Но их настоящий убийца – тот негодяй, который расположил бойцов так, что врагу оказалось легко расстрелять их", – написал он.

Пропагандист назвал командиров врагами народа / Скриншот

В одном из российских телеграмм-каналов отметили, что инцидент в Макеевке – просчет командования оккупантов уровня трибунала. Шойгу там назвали "врагом народа".

Потери врага по состоянию на 2 января

По состоянию на 2 января ВСУ уже ликвидировали 107 440 российских оккупантов. В частности, за сутки враг потерял: