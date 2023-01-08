Российский военнослужащий Антон Головинский был рядовым 1444 мотострелкового полка. Он получил ожогов 75% тела, пишет 24 Канал.
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Во время удара оккупанты слушали речь Путина
Находясь в тяжелом состоянии, российский оккупант Антон Головинский рассказал, что перед ударом ВСУ их собрали в актовом зале. Этот приказ отдал полковник Еникеев Роман.
В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли,
– сказал захватчик на видео.
Головинского доставили в госпиталь в Ростов-на-Дону, где спустя несколько дней он скончался от несовместимых с жизнью травм. Журналист Андрей Циаплиенко убежден, что это видео было обнародовано неспроста – все поражения снова хотят повесить на командиров среднего звена.
Главное об ударе ВСУ по скоплению россиян в Макеевке
- В новогоднюю ночь ВСУ ударили по училищу в Макеевке, где было существенное скопление российской техники и живой силы. Известно, что удалось уничтожить и повредить до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.
- Российские пропагандисты сначала заявили, что погибли 63 российских военных, а затем признали 89 жертв. Однако даже российские "военкоры" уверяют, что погибших гораздо больше. По разным данным, в результате удара погибли от 400 оккупантов, а еще 300 получили ранения.
- Кроме того, по данным СМИ, там погиб начальник вещевой службы полка старший лейтенант Андрей Шеховцев и заместитель командира полка полковник Алексей Бачурин.
- После этого удара у россиян началась истерика. В телеграмм-каналах они жаловались на российское военное командование, а Сергея Шойгу признали "врагом народа".