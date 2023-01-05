Об этом сообщил так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин, информирует 24 Канал. По его словам, захватчиков отправят на фронт после "укомплектования".

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Выживших в Макеевке оккупантов снова отправят на фронт

Пушилин встретился с военными, выжившими после удара по Макеевке 31 декабря. Он заявил, что якобы "надо отомстить за каждого погибшего".

В то же время в соцсетях правительства Самарской области потребовали, чтобы вернули домой мобилизованных оккупантов, которые были в Макеевке.

Российские власти умалчивают официальные данные

Некоторые россиянки пишут, что до сих пор не могут найти своих близких и узнать их судьбу, поскольку официальные данные замалчиваются

"Нам важно знать, что человек жив и здоров! Почему нет списков живых, чтобы матери, жены не сходили с ума от переживаний? Нет списков пропавших без вести! Мы ежедневно звоним в министерство обороны и ничего узнать не можем", – говорят россиянки.

Женщины поинтересовались у губернатора Самарской области, помогает ли он "парням, оставшимся в трусах" и как власти планируют вывозить тела погибших.

Некоторые жалуются, что оккупантов, которые выжили сейчас пытаются вывезти на передовую.

"Я жена одного из выживших парней, 44 полк. Они остались без всего, все сгорело! Их сейчас хотят вывезти на передовую без экипировки и оружия!" – написала одна из россиянок.

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