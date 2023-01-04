Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, в ВСУ сообщали об около 400 уничтоженных оккупантов. Такое количество жертв поражает, однако до этого был похожий эпизод в Херсонской области. Там удалось ликвидировать около 500 захватчиков.

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Это действительно хорошая тенденция. А в России пусть себе ищут всякие "отмазки". Главная причина, почему все произошло – это то, что оккупанты находились на территории Украины.

Очевидно, что все случилось не из-за телефонов

Как подчеркнул Сазонов, понятно, что обстрел места расположения оккупантов случился не из-за того, что многие пользовались телефонами.

Хотя в России будут настаивать на этой версии, ведь они имеют закон о статусе военнослужащего, где запрещено использовать смартфоны. Так семьи оккупантов могут даже остаться без "белых Лад".

Очевидно, что все случилось не из-за телефонов. Но они будут настаивать на этой версии внутри страны. Понятно, что все работает по-другому. Не исключено, что наши били не по расположению, а по боеприпасах, которые были в подвале. Раз уж оккупанты решили сделать такой "бутерброд" из живой силы… Ну, это их решение,

– отметил Сазонов.

Он убежден, что большинство уничтоженных в ПТУ оккупантов спишут на пропавших без вести. Тогда не нужно будет платить большую компенсацию. И все это дело будет тянуться к бесконечности.

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