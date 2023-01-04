Как сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, использовать телефоны с включенной геолокацией – это ошибка.

Важно Украина планирует серьезное наступление весной, – Буданов

Однако эта версия минобороны России смехотворна. Потому что размещать крупные партии новомобилизованных людей в больших неприспособленных помещениях – это самая большая ошибка. Все заявления о том, что якобы телефоны виновны в большом количестве жертв оккупантов в Макеевке – это просто отмазка.

В России сейчас постоянно перекидывают друг с друга вину за это. Российское военное командование говорит, что нельзя пользоваться мобильными телефонами, но очевидно, что это не было главной причиной. А главная причина заключается в том, что враг не смог незаметно разместить свой склад, чем и воспользовались в ВСУ,

– подчеркнул Череватый.

Ранее военный обозреватель Денис Попович констатировал, что удар украинскими военными по пункту временной дислокации россиян в Макеевке получил резонанс в России. Внутри страны разворачиваются конфликты. Российское руководство не может решить, сколько людей действительно погибло в Макеевке.

Любопытно! По словам эксперта, даже среди российских сторонников войны, часть из которых находится под контролем Минобороны, ходят призывы о наказании виновных из-за ситуации в Макеевке.

Удар по Макеевке: главное