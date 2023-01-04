Як сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, використовувати телефони з увімкненою геолокацією – це помилка.

Важливо Україна планує серйозний наступ навесні, – Буданов

Однак ця версія міноборони Росії сміхотворна. Бо розміщувати крупні партії новомобілізованих людей у великих непристосованих приміщеннях – це найбільша помилка. Тож, всі заяви про те, що нібито телефони винні у великій кількості жертв окупантів у Макіївці – це просто відмазка.

У Росії зараз постійно перекидають одне з одного провину за це. Російське військове командування каже, що не можна користуватися мобільними телефонами, але очевидно, що не це було головною причиною. А головна причина полягає у тому, що ворог не зміг непомітно розмістити свій склад, чим і скористалися у ЗСУ,

– наголосив Череватий.

Раніше військовий оглядач Денис Попович констатував, що удар українськими військовими по пункту тимчасової дислокації росіян у Макіївці набув резонансу у Росії. Усередині країни розгортаються конфлікти. Російське керівництво не може вирішити, скільки людей насправді загинуло у Макіївці.

Цікаво! За словами експерта, навіть серед російських прихильників війни, частина з яких перебуває під контролем Міноборони, ширяться заклики про покарання винних через ситуацію у Макіївці.

Удар по Макіївці: головне