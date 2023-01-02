24 Канал нагадує, що мовиться про вибух у 19 училищі в Макіївці. Там окупанти вирішили зібратися та зустріти Новий рік. Зустріли вони його добре, але не всі.

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Окупанти назвали причину

Як розповідають росЗМІ, воєнні кореспонденти вже встановили попередньо причину "бавовни" у Макіївці. Мовляв, сталася вона через те, що окупанти не вміють користуватися телефонами. Вони прибули до училища, де базувалася жива сила та боєкомплект, з російськими СІМ-картами.

Противник, використовуючи розвідувальний комплекс "ECHELON", встановив активність стільникового зв'язку та їхнє розташування,

– сказано в повідомленні воєнкорів.

Яких втрат зазнав ворог

За наявними даними, розповідає терорист Гіркін, в училищі перебував підрозділ, який здебільшого складався з мобілізованих росіян. І його майже повністю ліквідувала детонація боєкомплекту, яка сталася після вибуху.

Крім того, знищена майже вся військова техніка, припаркована поблизу будівлі. Зауважимо, що окупанти настільки самовпевнені, що навіть не маскували її.

Наслідки потужних вибухів у Макіївці: дивіться відео

Він зазначив, що точних цифр втрат назвати не може. Зокрема тому, що багато бійців вважаються зниклими безвісти. Мовиться про те, що вони під завалами.

У будь-якому випадку – лік загиблих і поранених йде на багато сотень. Приблизні цифри "200-х" є, але я їх не озвучуватиму,

– зауважив терорист.

Гіркін знову розкритикував військове керівництво. Його обурило те, що знову величезна кількість окупантів зібралася в одному місці. Тож стала відмінною мішенню. Особливо з урахуванням того, що Україна має HIMARS, які спокійно дістають до загарбників.

За словами терориста, літні "погроми штабів" мали б навчити трішки відсунути скупчення живої сили та техніки. Бодай туди, куди б не діставали українці ракети. До слова, раніше у Генштабі зазначали, що боєкомплект росіяни розвантажують за 100 кілометрів від лінії фронту. Настільки сильно вони нас бояться.

У телеграм-каналі СтратКом назвали приблизні цифри втрат ворога у Макіївці. Під час вибуху лави "двохсотих" поповнили близько 400 російських солдатів, а травм зазнали ще близько 300.

Нагадаємо, що 31 грудня місцеві мешканці за кілька хвилин до Нового року почули потужні вибухи. Лиш через день стало відомо, що "бавовну" підвели до ПТУ-19, яке окупанти перетворили на свою базу в Макіївці.

До слова, місцеві мешканці вже охрестили вибухи "Макєєвською рєзнею". Мовляв, приліт у ПТУ був чималої сили. І що внаслідок цього була шалена кількість жертв, багато крові. Ми б додали "багато пакетів", але багатьох окупантів уже не потрібно ні в що пакувати.

Як зауважують в InformNapalm, у росіян логістична безвихідь. Вони змушені ризикувати, шукаючи все нові й нові об'єкти, де можна утримувати свою живу силу та техніку. Або ж уже перекидати все це ближче до кордонів з Росією. Але в такому випадку вони дозволять ЗСУ різко просунутися вперед.

Наразі ж окупанти готові класти сотні своїх бійців, багато одиниць техніки, щоб не зазнати ще більшої поразки. Ми вже мовчимо про те, що відбувається у зонах ведення запеклих бойових дій. Там росіяни взагалі не рахують втрат у потугах бодай якихось здобутків досягнути.