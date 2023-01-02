24 Канал напоминает, что говорится о взрыве в 19 училище в Макеевке. Там оккупанты решили собраться и встретить Новый год. Встретили они его хорошо, но не все.

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Оккупанты назвали причину

Как рассказывают росСМИ, военные корреспонденты уже установили предварительно причину "хлопка" в Макеевке. Мол, произошел он из-за того, что оккупанты не умеют пользоваться телефонами. Они прибыли в училище, где базировалась живая сила и боекомплект, с российскими СИМ-картами.

Противник, используя разведывательный комплекс "ECHELON", установил активность сотовой связи и их расположение,

– сказано в сообщении военкоров.

Какие потери понес враг

По имеющимся данным, рассказывает террорист Гиркин, в училище находилось подразделение, которое в основном состояло из мобилизованных россиян. И его почти полностью ликвидировала детонация боекомплекта, которая произошла после взрыва.

Кроме того, уничтожена почти вся военная техника, припаркован возле здания. Заметим, что оккупанты настолько самоуверенные, что даже не маскировали ее.

Последствия мощных взрывов в Макеевке: смотрите видео

Он отметил, что точных цифр потерь назвать не может. В частности, потому, что многие бойцы считаются пропавшими без вести. Речь идет о том, что они под завалами.

В любом случае – число погибших и раненых идет на много сотен. Приблизительные цифры "200-х" есть, но я их не буду озвучивать,

– заметил террорист.

Гиркин снова раскритиковал военное руководство. Его возмутило то, что огромное количество оккупантов собралось в одном месте. Поэтому стало отличной мишенью. Особенно с учетом того, что у Украины есть HIMARS, которые спокойно достают до захватчиков.

По словам террориста, летние "погромы штабов" должны были бы научить немного отодвинуть скопления живой силы и техники. Хотя бы туда, куда бы не доставали украинские ракеты. К слову, ранее в Генштабе отмечалось, что боекомплект россияне разгружают в 100 километрах от линии фронта. Так сильно они нас боятся.

В телеграм-канале СтратКом назвали приблизительные цифры потерь врага в Макеевке. Во время взрыва ряды "двухсотых" пополнили около 400 российских солдат, а травм получили еще около 300.

Напомним, что 31 декабря местные жители за несколько минут до Нового года услышали мощные взрывы. Только через день стало известно, что "хлопок" подвезли к ПТУ-19, которое оккупанты превратили в свою базу в Макеевке.

К слову, местные жители уже окрестили взрывы "Макеевской резней". Мол, прилет в ПТУ был немалой силы. И что в результате было огромное количество жертв, много крови. Мы бы добавили "много пакетов", но многих оккупантов уже не нужно ни во что паковать.

Как отмечают в InformNapalm, у россиян логистический тупик. Они вынуждены рисковать, отыскивая все новые и новые объекты, где можно содержать свою живую силу и технику. Или уже перебрасывать все это ближе к границам с Россией. Но в таком случае они позволят ВСУ резко продвинуться вперед.

Пока же оккупанты готовы жертвовать сотнями своих бойцов, многими единицами техники, чтобы не потерпеть еще большего поражения. Мы уже молчим о том, что происходит в зонах ведения ожесточенных боевых действий. Там россияне вообще не считают потерь в живой силе, чтобы хоть чего-то достичь.