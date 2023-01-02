По данным советника городского головы Мариуполя, "новогодние подарки" от ВСУ прилетели не только в Макеевку. Хотя в этом городе на северо-восточном пригороде Донецка могли погибнуть ориентировочно более 500 кафиров.
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Что произошло под Шахтерском
"Новогодние подарки" от ВСУ были метко доставлены не только Макеевке. Настоящий праздник должен выглядеть именно так…
– заметил Петр Андрющенко.
Детали о ликвидации врагов рассказала так называемая Юлия Андриенко – пропагандистка, называющая себя "военным корреспондентом". По ее словам:
- взрывы прогремели с пятницы и субботу ориентировочно в 2:30 по Киеву. Скорее всего, говорится о ночи с 30 на 31 декабря;
- "хлопок" у оккупантов был в двух населенных пунктах возле Шахтерска: Садовом и Давыдовке;
- в первом – русские захватчики были в бывшем детском саду. Там осталась одна стена;
- во втором – россияне были в клубе. Там тоже все разлетелось в щепки.
Очевидцы рассказали пропагандистке, что в Садовом утром достали только 20 человек. Хотя и в бывшем саду, и в клубе было ориентировочно по 50 человек.
То есть, совершенно очевидно, что 100 врагов могли отправиться на "концерт Кобзона" еще перед новым годом.
У оккупантов прилетало и в новогоднюю ночь
"В новогоднюю ночь тоже был прилет, снова дом качнулся. Все сети молчат", – написала пропагандистке очевидица.
Также она жаловалась, что это для них "трагедия". Журналист Денис Казанский метко заметил: "Все эти люди погибли зря, просто так, во имя ничего. Не геройской, а совершенно бессмысленной и тупой смертью – их просто погрузили в вагон, привезли, как крупный рогатый скот, в какое-то здание и похоронили под грудой обломков".
Более того, он добавил, что самое удивительное то, что в самой России всем абсолютно безразлично.
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"Хлопок" у врагов: коротко
- 2 января "хлопок" звучал в Брянской области. Известно, что есть попадание по энергетическому объекту врага. Жители остались без света и в панике запасаются водой.
- Оккупантов "хлопок" посетил и 1 января во временно оккупированной Макеевке, что на Донетчине. Там враги базировались на территории профтехучилища №19 по улице Кремлевской, 48.
- По предварительным данным, погибших ориентировочно 500. Хотя некоторые местные пишут о 600. В Страткоме ВСУ заявили, что в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежением мер безопасности и курением в неустановленном месте" погибли около 400 оккупантов, а еще 300 – получили ранения различной степени тяжести.
- Кроме того, 31 декабря "хлопок" звучал во временно оккупированном Крыму. В частности, в Джанкое прозвучала серия взрывов. Враги традиционно писали о работе ПВО, однако в телеграмм-каналах предположили, что причиной взрывов могла стать атака беспилотников на российскую военную базу в районе села Майское.