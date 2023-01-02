Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Произошел этот "хлопок" недалеко от Климового, что в Брянской области.
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Жалуются на будто беспилотник
Местные власти уже начали обвинять во взрывах украинские беспилотники, якобы атаковавшие Брянскую область. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки разрушений испытал объект энергетического обеспечения.
Прямая речь: "Сегодня утром украинским БПЛА атаковали Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы".
По словам Богомаза, повреждения получил объект энергообеспечения. В результате в населенном пункте жители остались без света.
По состоянию на 06:20 пожар на энергетическом объекте еще не был ликвидирован. Люди продолжают набирать воду из-за отсутствия электроэнергии. По словам местных жителей, взрыв прогремел около 05:00.
Мощный взрыв прогремел в Брянской области / Фото с телеграма
Напоминаем, что украинская сторона не подтверждает и не опровергает регулярный "хлопок" в России. В то же время высокопоставленные должностные лица на регулярной основе предупреждают, что его будет становиться все больше. Особенно на это влияет поведение высшего руководства страны-агрессорки.
"Хлопок" гастролирует по России
- В ночь на 2 января стало известно об очередном "хлопке". По имеющимся данным, мощные взрывы прогремели в Воронеже. На них активно жаловались местные жители в сети. Они также выкладывали ролики, позволяющие услышать то, что лишило россиян сна. По предварительной информации, "хлопок" подвезли со стороны военного аэродрома "Балтимор".
- Тем временем в Новосибирске решили нарушить все правила обращения с фейерверками. Салют запустили по многоэтажке. В результате вспыхнул пожар. Злоумышленник, конечно же, сразу же скрылся с места происшествия.
- Заметим, что неспокойно россиянам было и в новогоднюю ночь. Стало известно о "хлопке" в Омске. Он был очень мощным и сопровождался большим пожаром. А в Ростове огонь вспыхнул на АЭС. Один сотрудник погиб на месте, другого – отправили в реанимацию.
- Напомним, что россияне абсолютно ничего не понимают в инстинкте самосохранения. Из-за халатности погибает местное население. А по нелепому желанию послужить бункерному деду – солдаты. Заметим, что враг на фронте уже потерял 106 720 своих бойцов.