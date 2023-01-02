Про це розповідає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Сталася ця "бавовна" неподалік Климового, що у Брянській області.
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Бідкаються на буцімто безпілотник
Місцева влада уже почала звинувачувати у вибухах українські безпілотники, які буцімто атакували Брянську область. На цьому наголосив губернатор Алєксандр Богомаз. За його словами, внаслідок атаки руйнувань зазнав об'єкт енергетичного забезпечення.
Пряма мова: "Сьогодні зранку українським БпЛА атакували Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби".
За словами Богомаза, пошкоджень зазнав об'єкт енергозабезпечення. Внаслідок цього у населеному пункті мешканці залишилися без світла.
Станом на 06:20 пожежу на енергетичному об'єкті ще не ліквідували. Люди продовжують набирати воду через відсутність електроенергії. За словами місцевих мешканців, вибух пролунав близько 05:00.
Потужний вибух пролунав у Брянській області / Фото з телеграму
Нагадуємо, що українська сторона не підтверджує і не спростовує регулярну "бавовну" в Росії. Водночас високопосадовці на регулярній основі попереджають, що її ставатиме все більше. Особливо на це впливає поведінка вищого керівництва країни-агресорки.
"Бавовнятко" гастролює Росією
- У ніч проти 2 січня стало відомо про чергову "бавовну". За наявними даними, потужні вибухи прогриміли у Воронежі. На них активно бідкалися місцеві мешканці у мережі. Вони також викладали ролики, які дозволяють почути те, що позбавило росіян сну. За попередньою інформацією, "бавовну" підвезли зі сторони військового аеродрому "Балтимор".
- Тим часом у Новосибірську вирішили порушити всі правила поводження з феєрверками. Салют запустили по багатоповерхівці. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Зловмисник, ясна річ, відразу ж втік з місця події.
- Зауважимо, що неспокійно росіянам було і в новорічну ніч. Стало відомо про "бавовну" в Омську. Вона була надзвичайно потужна та супроводжувалася неабиякою пожежею. А в Ростові вогонь спалахнув на АЕС. Один співробітник загинув на місці, іншого – відправили до реанімації.
- Нагадаємо, що росіяни абсолютно нічого не тямлять в інстинкті самозбереження. Через недбалість гине місцеве населення. А через безглузде бажання прислужитися бункерному дідові – солдати. Зауважимо, що ворог на фронті уже втратив 106 720 своїх бійців.