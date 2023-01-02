На гучні звуки поскаржилися місцеві жителі у соцмережах. Також у мережі оприлюднили відповідне відео.

Цікаво Вибухи у тилових районах Росії демонструють неефективність російської ППО, – ISW

У Воронежі трапилася "бавовна"

Вночі 2 січня у Воронежі прогримів потужний вибух. Над містом з'явилася заграва.

"Хлопок" чули в усіх куточках міста. Зокрема, мовиться про райони:

БСМП,

Перхоровича,

Залізничний,

центр міста,

Північний,

Нову Усмань тощо.

У Воронеж завітала "бавовна": відео

Десятки місцевих жителів почали бідкатися у соцмережах. За їхніми словами, звук не був схожим на петарди чи салюти.

За попередньою інформацією, вибух пролунав зі сторони військового аеродрому "Балтимор". Там розміщена бойова авіація окупантів. Росіяни використовують цей аеродром для завдання ударів по території України.

Що відомо про аеродром "Балтимор" Там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 45117) 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС і ППО західного військового округу. Він став першим лінійним полком ВПС Росії, переозброєним на фронтові бомбардувальники Су-34, отримавши 24 літаки цього типу у 2011 – 2013 роках. Також туди планували передати літаки 5 покоління Су-57 і утворити нову ескадрилью. Однак від задуму відмовилися "з огляду на низку причин".

Жителі Воронежа скаржаться на "хлопки" / Скриншоти "Скринька Пандори"

"Бавовна" на аеродромі біля Енгельса: коротко