Ці удари були випереджальним: той, хто завдав їх, випередив російське командування, яке планувало черговий масований удар по Україні. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.

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Символічна назва аеродрому

За його словами, зараз там ситуація дуже складна – аеродром не функціонує. Звідти виведено близько 10 літаків, з них 3 – Ту-160, також ймовірно 5 – 8 літаків Ту-95. Їх спрямовано у бік Уралу – на аеродром "Українка".

Так збіглося, що навіть назва у цього аеродрому символічна,

– підкреслив він.

Військовий експерт зауважив, що на аеродромі в Енгельсі проводяться відновлювальні роботи.

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5 літаків було пошкоджено

"Інформація довкола вибуху дуже різна. Офіційно росіяни повідомляли, що 3 людини загинули, 4 госпіталізовано. Також пошкоджено пункт керування аеродромом", – повідомив він.

Жданов зазначив, що з неофіційних російських джерел відомо: 8 людей загинуло, приблизно 17 поранено. Це уся чергова зміна керування польотами та "технарі", що знаходились біля літаків.

Він розповів, що до 5 літаків ймовірно були пошкоджені внаслідок удару по аеродрому. Вони стояли з підвішеними ракетами, тому вибух був на такій великій площині, та й таким масштабним.

Залишилось чекати недовго – скоро з'являться супутникові кадри цього аеродрому під час вибуху, і ми побачимо які ушкодження завдали ті безпілотники, чи що там прилетіло, невідомо,

– підкреслив експерт.

Він наголосив, що Україна офіційно жодним чином не причетна до цих ударів не має і жодних заяв не робила.

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