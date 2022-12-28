Ці удари були випереджальним: той, хто завдав їх, випередив російське командування, яке планувало черговий масований удар по Україні. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.
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Символічна назва аеродрому
За його словами, зараз там ситуація дуже складна – аеродром не функціонує. Звідти виведено близько 10 літаків, з них 3 – Ту-160, також ймовірно 5 – 8 літаків Ту-95. Їх спрямовано у бік Уралу – на аеродром "Українка".
Так збіглося, що навіть назва у цього аеродрому символічна,
– підкреслив він.
Військовий експерт зауважив, що на аеродромі в Енгельсі проводяться відновлювальні роботи.
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5 літаків було пошкоджено
"Інформація довкола вибуху дуже різна. Офіційно росіяни повідомляли, що 3 людини загинули, 4 госпіталізовано. Також пошкоджено пункт керування аеродромом", – повідомив він.
Жданов зазначив, що з неофіційних російських джерел відомо: 8 людей загинуло, приблизно 17 поранено. Це уся чергова зміна керування польотами та "технарі", що знаходились біля літаків.
Він розповів, що до 5 літаків ймовірно були пошкоджені внаслідок удару по аеродрому. Вони стояли з підвішеними ракетами, тому вибух був на такій великій площині, та й таким масштабним.
Залишилось чекати недовго – скоро з'являться супутникові кадри цього аеродрому під час вибуху, і ми побачимо які ушкодження завдали ті безпілотники, чи що там прилетіло, невідомо,
– підкреслив експерт.
Він наголосив, що Україна офіційно жодним чином не причетна до цих ударів не має і жодних заяв не робила.
Вибух на аеродромі "Енгельс" 26 грудня: які наслідки
- Нещодавній вибух на авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусив росіян відвести якомога далі свою стратегічну авіацію. Це значно ускладнить Росії завдання ракетних ударів по українських енергетичних об'єктах.
- Льотчик-інструктор Роман Світан переконаний, що після вибуху у Енгельсі аеродром на певний час припинить своє функціонування. Адже ймовірно повністю виведена з ладу уся зміна управління, яка перебувала в той момент на цій точці.
- Після вибухів на російському аеродромі "Енгельс" над Україною не зафіксували жодної активності тактичної авіації ворога. Це трапилося вперше за кілька місяців.