Росіяни обміняли ці дрони на всі літаки Су-35, які в них залишились. Вони готові віддати останнє, щоб тільки отримати ці дрони. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Потужні винищувачі на копійчані дрони: що означає обмін Росії та Ірану

Росії не вигідно використовувати Су-35

Він пояснив, що Росія зараз майже не застосовує Су-35 у бойових діях. Тому що залітати в глибину території ці винищувачі-бомбардувальники не можуть.

Вони використовувались під час передостаннього масованого ракетного обстрілу – Су-35 завдав удар ракетою Х-59 по Одесі. Більше їх не використовують,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, іноді їх застосовують на лінії фронту теж як носія ракет класу "повітря – земля".

"Але для Росії це не вигідно і дуже дорого. Ми добре збиваємо ці "сушки", – наголосив він.

Москва дуже зацікавлена в іранських дронах

Жданов зауважив, що у квітні в Росії були помічені іранські пілоти, які проходили там навчання на Су-35. І сьогодні Росія готує до передачі усі 24 винищувачі в Іран. Їхня вартість оцінюється у 2 мільярди доларів США.

"Зрозуміло, що вартість 1700 дронів по 7000 доларів не корелюється жодним чином з вартістю винищувачів. Це свідчить про те, як сильно Росія зацікавлена в тих дронах, розуміючи, що ці винищувачі сьогодні їй не потрібні", – підкреслив він.

Чому Росія віддає Ірану усі свої винищувачі Су-35: дивіться відео

Іран побоюється санкцій

На його думку, Москва готова віддати усі свої Су-35, аби отримати дрони і продовжувати обстрілювати територію України. Адже аналогів таких ударних дронів в Росії не існує.

"З приводу іранських балістичних ракет поки що не мовиться. За даними нашої розвідки, Іран допоки не готовий передавати їх Росії. Він побоюється, що санкції проти нього можуть бути посилені Заходом, якщо він передасть Москві балістичні ракети", – наголосив Олег Жданов.

Іранські дрони на озброєнні Росії: що відомо