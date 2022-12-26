Россияне обменяли эти дроны на все оставшиеся у них самолеты Су-35. Они готовы отдать последнее, чтобы получить эти дроны. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал.

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России не выгодно использовать Су-35

Он пояснил, что Россия в настоящее время почти не применяет Су-35 в боевых действиях. Потому что залетать в глубину территории эти истребители-бомбардировщики не могут.

Они использовались при предпоследнем массированном ракетном обстреле – Су-35 нанес удар ракетой Х-59 по Одессе. Больше их не используют,

– отметил военный эксперт.

По его словам, иногда их применяют на линии фронта тоже как носителя ракет класса "воздух – земля".

"Но для России это не выгодно и очень дорого. Мы хорошо сбиваем эти "сушки", – подчеркнул он.

Москва очень заинтересована в иранских дронах

Жданов отметил, что в апреле в России были замечены иранские пилоты, проходившие там обучение на Су-35. И сегодня Россия готовит к передаче все 24 истребителя в Иран. Их стоимость оценивается в 2 миллиарда долларов США.

"Понятно, что стоимость 1700 дронов по 7000 долларов не коррелируется никак со стоимостью истребителей. Это свидетельствует о том, как сильно Россия заинтересована в этих дронах, понимая, что эти истребители сегодня ей не нужны", - подчеркнул он.

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Иран опасается санкций

По его мнению, Москва готова отдать все свои Су-35, чтобы получить дроны и продолжать обстреливать территорию Украины. Ведь аналогов таких ударных дронов в России нет.

"По поводу иранских баллистических ракет пока не говорится. По данным нашей разведки, Иран пока не готов передавать их России. Он опасается, что санкции против него могут быть усилены Западом, если он передаст Москве баллистические ракеты", – подчеркнул Олег Жданов.

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