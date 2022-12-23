Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал. По его словам, такая бомба не падает вниз, как показывают в кино, – она еще летит некоторое расстояние.

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Как работают "умные бомбы"

Жданов объяснил, что речь идет о навесном оборудовании. То есть берется бомба, например, 100 или 250 килограммов, на нее цепляются два хомута, которые имеют крылья и стабилизаторы. Эти крылья-стабилизаторы могут регулироваться. В хвостовой части вместе со стабилизаторами расположен бортовой компьютер и вводятся координаты GPS.

Он отметил, что такая бомба сбрасывается с определенной высоты. Если ее сбрасывать с небольшой высоты, в частности, 1 – 2 километра и до звуковой скорости, бомба может лететь от 10 до 30 километров. Она не падает вниз, как показывают в кино, когда бомбардировщик отстегнул бомбу и она пошла камнем вниз.

За счет навесного оборудования эта бомба начинает планировать как беспилотник. Но этот беспилотник корректируемый, потому что она старается держаться тем координатам по GPS-системе, которые в нее заложены,

– заявил Жданов.

Если же, по его словам, бомба сбрасывается с малой высоты и на дозвуковой скорости – она может планировать от 10 до 30 километров вперед от точки сброса. Если сбрасывать с максимальной высоты, например, 10 километров и на сверхзвуковой скорости, то она может планировать до 80 километров. То есть не надо перелетать линию фронта – самолет сбросил бомбу, разворачивается и направляется назад. Система ПВО противника, вероятно, и видит этот самолет, но достать его не может или просто не успевает.

Жданов рассказал, как работают "умные бомбы": смотрите видео

По такому принципу сбрасывали ракеты и бомбы из Беларуси

Жданов заметил, что таким образом сбрасывали бомбы и ракеты российские самолеты из Беларуси. Оттуда взлетал, в частности, МиГ с ракетой "Кинжал", разгонялся и шел к нашей границе. За 70 километров до нее сбрасывает ракету и самолету хватает расстояния до нашей границы, чтобы пойти на боевой разворот, чтобы не заходить в воздушное пространство Украины. Наши средства ПВО его видят и могут достать, но мы не наносим удары в воздушном пространстве Беларуси.

Военный эксперт добавил, что так же делали и меньшие по масштабам самолеты, в частности, МиГ-29 и Су-35. Они отстреливали свои ракеты на расстоянии около 50 километров от нашей границы, сразу же шли на разворот и таким образом не залетали в воздушное пространство Украины.

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