Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. За його словами, така бомба не падає вниз, як показують у кіно, – вона ще летить певну відстань.

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Як працюють "розумні бомби"

Жданов пояснив, що мовиться про навісне обладнання. Тобто береться бомба, наприклад, 100 чи 250 кілограмів, на неї чіпляються два хомути, які мають на собі крила та стабілізатори. Ці крила-стабілізатори можуть регулюватися. У хвостовій частині разом зі стабілізаторами також розташований бортовий комп'ютер та вводяться координати GPS.

Він зазначив, що така бомба скидається з певної висоти. Якщо її скидати з невеликої висоти, зокрема, 1 – 2 кілометри й до звукової швидкості, то бомба може летіти від 10 до 30 кілометрів. Вона не падає вниз, як показують у кіно, коли бомбардувальник відстебнув бомбу й вона пішла каменем униз.

Завдяки навісному обладнанню ця бомба починає планувати як безпілотник. Але цей безпілотник можна коригувати, тому що вона старається триматися тих координат по GPS-системі, які в неї закладені,

– заявив Жданов.

Якщо ж, за його словами, бомбу скидають з малої висоти й на дозвуковій швидкості – вона може планувати від 10 до 30 кілометрів уперед від точки скидання. Якщо ж скидати з максимальної висоти, наприклад, 10 кілометрів та на надзвуковій швидкості, то вона може планувати до 80 кілометрів. Тобто не треба перелітати лінію фронту – літак скинув бомбу, розвертається й прямує назад. Система ППО противника, ймовірно, й бачить цей літак, але дістати його не може або просто не встигає.

Жданов розповів, як працюють "розумні бомби": дивіться відео

За таким принципом скидали ракети й бомби з Білорусі

Жданов зауважив, що так скидали бомби та ракети російські літаки з Білорусі. Звідти злітав, зокрема, МіГ з ракетою "Кинджал", розганявся та йшов до нашого кордону. За 70 кілометрів до нього скидав ракету і літаку вистачало відстані до нашого кордону, щоб піти на бойове розвертання, аби не заходити у повітряний простір України. Наші засоби ППО його бачать та можуть дістати, але ми не завдаємо ударів у повітряному просторі Білорусі.

Військовий експерт додав, що так само робили й менші за масштабами літаки, зокрема, МіГ-29 та Су-35. Вони відстрілювали свої ракети з відстані близько 50 кілометрів від нашого кордону, одразу ж ішли на розвертання й так не залітали в повітряний простір України.

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