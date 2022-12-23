Проте це не означає, що американці дають "зелене" світло на далекобійне озброєння. У такому випадку вони давно надали б нам ракети AGM-88 HARM. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук.

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"Табу це зняте, але бюрократичні млини мелють поволі. Поки проходять процедура підготовки передачі – минає певний час. Нам хотілося б, щоб це відбувалося швидше. На жаль, маємо те, що маємо", – констатував Харук.

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Як керовані боєприпаси допоможуть ЗСУ

За словами Харука, авіабомби JDAM чи керовані високоточні авіаційні боєприпаси суттєво поліпшать становище нашої авіації, адже підвищать шанс наших літаків вижити над полем бою. Адже вони скидаються не безпосередньо над ціллю, а на відстані кількох десятків кілометрів.

Так, наші літаки зможуть не входити в зону ППО ворога. Це дуже важливе питання.

"Ми бачимо, скільки росіяни втратили нових бомбардувальників Су-34 через те, що в них не вистачає цих високоточних боєприпасів. Вони мусять скидати некеровані бомби безпосередньо на ціль, потрапляючи в зону ураження наших ЗРК та інших засобів ППО", – пояснив військовий експерт.

Раніше США чітко заявили, що вони не заперечуватимуть, якщо українські військові застосовуватимуть передану ними зброю для ураження стратегічних військових цілей на території Росії. Головне – дотримуватися "Женевських конвенцій" щодо поводження з мирним населенням.

Передача такої зброї дуже сприятиме нашій перемозі. Треба мати на увазі, що усі ці американські авіаційні бомби побудовані за модульною технологією. Це набір компонентів, які можна приєднати до звичайної авіаційної бомби, але західного зразка. З радянськими вони несумісні,

– акцентував Харук.

Це дозволить створити керований боєприпас з різною головкою самонаведення – лазерною, супутниковою чи тепловізійною, регулювати дальність польоту й пристосувати його під конкретні вимоги.

"Мовиться про передачу комплектів для переобладнання бомб у керовані", – підсумував військовий експерт.