Зокрема, Трамп може намагатися переконувати Путіна або намагатися поспілкуватися з так званим очільником Кремля особисто. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський та політичний діяч із США Юрій Рашкін.

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"Трампу доведеться на це якось реагувати. Або визнавати, що це ще одна перемога. Або намагатися переконати Путіна. Або просто намагатися вийти 1 на 1 з Путіним. Не знаю, яку інформацію він повинен передати Путіну в особистому спілкуванні", – припустив він.

За словами політика зі США, Путін загнав себе у куток, тому що він не може продемонструвати слабкість. А погодитись на будь-яке перемир'я з Україною – це означатиме слабкість у його розумінні.

Нагадаємо, 13 березня Владімір Путін заявив, що Росія виступає за 30-денне перемир'я. Але, за його словами, "питання у тому, як цей термін використовуватиметься". Кремлівський диктатор висунув цинічні умови. Зокрема, він хоче гарантій, що під час затишшя Україна "не проводитиме мобілізацію", "не готуватиме солдатів" і "не буде отримувати зброю".