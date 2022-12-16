Це дійсно крута річ, тому Сполученим Штатам варто передати відповідне обладнання Україні. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Як працює обладнання JDAM

Так, за допомогою цього устаткування можна вдосконалити звичайні фугасні бомби, якими Росія атакувала пологові будинки чи Драмтеатр в Маріуполі. Це обладнання дозволяє некерованій бомбі влучати прямо в ціль.

Встановлення JDAM на фугасну бомбу робить її керованою бомбою або ж навіть ракетою, оскільки там є двигун та навігація. Застосовується така бомба з авіації

Це буде дуже потужне та високоточне озброєння на базі звичайних фугасних бомб – "дурних" бомб, які штампувалися і на Заході, і в Радянському Союзі,

– зауважив Левін.

На його думку, Сполучені Штати передадуть нашій державі обладнання JDAM. Наразі немає жодних причин, чому б США не передали нам це устаткування.

"Це буде дуже потужна допомога українській авіації для завдання точних та сильних ударів", – підсумував військовий експерт.

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