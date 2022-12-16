Це дійсно крута річ, тому Сполученим Штатам варто передати відповідне обладнання Україні. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
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Як працює обладнання JDAM
Так, за допомогою цього устаткування можна вдосконалити звичайні фугасні бомби, якими Росія атакувала пологові будинки чи Драмтеатр в Маріуполі. Це обладнання дозволяє некерованій бомбі влучати прямо в ціль.
Встановлення JDAM на фугасну бомбу робить її керованою бомбою або ж навіть ракетою, оскільки там є двигун та навігація. Застосовується така бомба з авіації
Це буде дуже потужне та високоточне озброєння на базі звичайних фугасних бомб – "дурних" бомб, які штампувалися і на Заході, і в Радянському Союзі,
– зауважив Левін.
На його думку, Сполучені Штати передадуть нашій державі обладнання JDAM. Наразі немає жодних причин, чому б США не передали нам це устаткування.
"Це буде дуже потужна допомога українській авіації для завдання точних та сильних ударів", – підсумував військовий експерт.
Левін розповів, як Україні можуть допомогти JDAM: дивіться відео
Як США допомагають Україні: останні новини
- Вже незабаром Україна може отримати системи ППО Patriot. Наразі у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі. Утім, план, який розробили у Пентагоні, ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, а далі його відправлять на підпис Джо Байдену.
- Тема постачання Україні цих зенітних ракетних систем могла зрушитися після попередньої розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом. Голова МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи питання постачання Україні Patriot, сказав, що має інформацію, але закликав залишити Білому дому право оприлюднювати її.
- Пентагон хоче розширити навчання українських військових, яке відбувається в Німеччині. Збільшену програму розпочнуть вже з наступного року. Кількість осіб, яких навчають, хочуть подвоїти.