На ранкову атаку дронами Київщини уже відреагувала пані посол США Бріджит Брінк. Вона наголосила, що військова допомога уже в дорозі.

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Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі,

– написала Бріджит Брінк.

Зверніть увагу! У ЗМІ наразі активно обговорюють ймовірність передачі США Україні систем протиповітряної безпеки Patriot. Зокрема, CNN написали, що підготовка щодо надання Україні цих систем ППО на фінальній стадії. Вчора секретар РНБО Олексій Данілов вирішив підігріти інтерес українців, опублікувавши постер американського фільму Patriot, зауваживши, що "любить переглядати американську класику".

Атака дронами Київщини: що відомо наразі