На ранкову атаку дронами Київщини уже відреагувала пані посол США Бріджит Брінк. Вона наголосила, що військова допомога уже в дорозі.
Увага Київ та область атакували "Шахідами": все, що відомо про "мопедний" терор 14 грудня
Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі,
– написала Бріджит Брінк.
Атака дронами Київщини: що відомо наразі
- Ворог цинічно атакував Київщину під ранок 14 грудня, повітряна тривога лунала понад 3 години. Ціллю ворога була критична інфраструктура. На щастя, плани ворога не здійснились.
- За даними очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, у регіоні прильотів немає – лише наслідки успішної роботи ППО. Повітряні сили збили 13 ворожих дронів.
- Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці). Постраждалих серед людей – немає.