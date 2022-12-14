Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Цього разу російські окупанти випустили по столиці іранські безпілотники.

До речі Більше, ніж вважалося: скільки ракет наклепали окупанти для нових ударів по Україні

У Києві є влучання

У районі столиці силами ППО збито 10 "Шахідів". За попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі. Інформація по жертвах уточнюється.

У Києві триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!

– наголосили у КМВА.

Що відомо про нову атаку Києва