Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Цього разу російські окупанти випустили по столиці іранські безпілотники.
До речі Більше, ніж вважалося: скільки ракет наклепали окупанти для нових ударів по Україні
У Києві є влучання
У районі столиці силами ППО збито 10 "Шахідів". За попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі. Інформація по жертвах уточнюється.
У Києві триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!
– наголосили у КМВА.
Що відомо про нову атаку Києва
Повітряну тривогу у Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили перед 6 годиною ранку. Місцевих мешканців закликали негайно спуститися в укриття.
Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працюють сили ППО.
О 6:40 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. Всі екстрені служби вирушили на місці події. За даними місцевих телеграм-каналів, там є влучання.
О 7:25 з'явилася інформація про те, що в області та столиці збили вже 10 "Шахідів".