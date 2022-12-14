Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Цього разу російські окупанти випустили по столиці іранські безпілотники.

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У Києві є влучання

У районі столиці силами ППО збито 10 "Шахідів". За попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі. Інформація по жертвах уточнюється.

У Києві триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!
– наголосили у КМВА.

Що відомо про нову атаку Києва

  • Повітряну тривогу у Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили перед 6 годиною ранку. Місцевих мешканців закликали негайно спуститися в укриття.

  • Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працюють сили ППО.

  • О 6:40 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. Всі екстрені служби вирушили на місці події. За даними місцевих телеграм-каналів, там є влучання.

  • О 7:25 з'явилася інформація про те, що в області та столиці збили вже 10 "Шахідів".