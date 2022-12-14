Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. В этот раз российские оккупанты выпустили по столице иранские беспилотники.

Кстати Больше, чем считалось: сколько ракет наклепали оккупанты для новых ударов по Украине

В Киеве есть попадание

В районе столицы силами ПВО сбито 10 "Шахидов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется.

В Киеве продолжается воздушная тревога, находитесь в укрытиях!

– отметили в КГВА.

Что известно о новой атаке Киева