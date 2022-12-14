Российские военные продолжают терроризировать Украину. Утром 14 декабря воздушную тревогу сначала объявили в Киеве и области, а затем карта сирен "покраснела" и распространилась еще на несколько областей.

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В каких областях воздушная тревога

Киевская (с 05.57);

Винницкая (с 05:57);

Житомирская (с 05.58).

В 06:01 в телеграм-канале monitor отметили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе центральных областей нашего государства. Сколько дронов и куда они могут залететь дальше, точно неизвестно. Верим в ПВО.

Уже в 06:25 поступило сообщение, что в Киевской области работает ПВО. Также корреспонденты в Киеве рассказали, что взрывы раздавались и в самой столице.

Напоминаем, что во время воздушной тревоги вам нужно находиться в укрытии. Оставайтесь в убежище, пока не будет сигнала об отбое. Помните, что враг максимально коварен. Следовательно, он может атаковать дронами не только объекты критической, но и гражданской инфраструктуры. К сожалению, такие случаи уже были.

Также призываем вас не подыгрывать врагу. Не фиксируйте на фото и видео работу ПВО. Не пытайтесь снять, куда россияне попали, если атака произошла. Помните, что все ваши сообщения в пабликах могут быть использованы для корректировки огня. И если оккупанты не попали в цель с первого раза, то благодаря вашей "помощи" сделают это в следующий.

Атаки дронами могут расти

Несколько дней назад во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат решил опровергнуть информацию, что на атаки дронами влияет погода. По его словам, решающими здесь являются именно погодные условия.

Для оккупантов важно, чтобы не было обледенения фюзеляжа. Кроме того, враги учитывают порывы ветра. Поскольку дроны-камикадзе, по сути, – большое крыло, то их может носить на сильном ветре. И это повлияет на возможную атаку.

Иранские "Шахиды" начали запускать также с Азовского моря. Таким образом, угроза атак этими беспилотниками только возросла. И если на Востоке раздаются сирены, то необязательно это может быть связано с ракетными ударами. Напомним, что дроны-камикадзе также наносят немало вреда. Не стоит игнорировать сирены, когда их поднимают в небо.

В МИД Украины подчеркнули, что Иран ожидают последствия за передачу России дронов-камикадзе. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что у Украины множество доказательств их использования. Поэтому Тегерану пора бы прекратить отрицать этот факт.