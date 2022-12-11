Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат решил немного четче очертить моменты использования "Шахидов". По его словам, на полеты и атаки дронов влияет не погода, а погодные условия.

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Россияне могут выжидать летной погоды

Если она нелетная, то, конечно, россияне бить дронами-камикадзе не будут. Сразу заметим, что нелетная погода влияет как на беспилотную, так и на пилотируемую авиацию, подчеркнул Игнат.

К примеру, на полет БпЛА может влиять порывистый ветер. Здесь нет ничего удивительного, ведь у "Шахида" большая площадь крыла. И это может влиять на то, что его будет буквально сдувать с курса.

Перепад температур тоже оказывает влияние. Если устройство с плюсовой попадает в минусовую, то не исключено обледенение плоскости фюзеляжа. Так что такой дрон просто покроется коркой льда. И это может повлиять на использование россиянами БпЛА.

Как бы там ни было, подчеркнул Игнат, для атак дронами нет разницы: за окном зима или лето.

Отметим, что подобные тезисы накануне озвучивала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что россияне могли подстраиваться под погодные условия. И только после этого атаковать. Собственно с поправкой на возможное оледенение и другие моменты, которые могут возникнуть во время полета.

Почему враг не атаковал несколько недель

Спикер Воздушных сил отметил, что эту тему активно обсуждают эксперты. Они высказали ряд предположений. Большинство из них связано с логистикой. У врага могли или почти, или полностью закончиться "Шахиды". Так что пауза необходима была для пополнения запасов.

Как отметил Юрий Игнат, оккупанты могут транспортировать эти беспилотники сразу несколькими способами. С логистикой в этом случае проблем нет. Ведь транспортировать дроны враг может как по суше, так и самолетом.

Что известно о новой массированной атаке дронами